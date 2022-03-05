عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"وزير الإنتاج الحربي" يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمعرض الدفاع العالمي

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

يتوجه المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات النسخة الأولى من معـرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المخطط أن يلتقى وزير الإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدة ندوات ينظمها المعرض بشأن تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، حيث تعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة هامة للوقوف على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة تشارك بجناح خاص داخل المعرض، والذي سيتم فيه عرض عدد من منتجات الوزارة مثل (المواد القاذفة، بمب الهاون 120 مم "ش ف – دخان" ، ألغام، مقذوفات، محدثات صوت، كبسولات طرقية، أنابيب كاشفة، قذائف الأعماق "نورس – 1"، قنابل "يدوية - صدمة - مسيلة للدموع"، خرطوش مطاطي وخرطوش الصيد، إلى جانب ماكيتات للعربة المدرعة سينا 200 وكوبري الاقتحام الميكانيكي حمولة 70 طن، وغيرها من المنتجات).

 

معرض الدفاع العالمي

 

جدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي بالرياض تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) في المملكة العربية السعودية، ويعد حدث دفاعي متكامل لإستعراض حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة من خلال مجموعة من الفعاليات والعروض الحية والمؤتمرات والندوات التي تناقش مستقبل الدفاع وتحدياته الراهنة، ويشكل المعرض منصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، البحر، الجو، الأمن، الأقمار الصناعية) ومن المقرر أن تُعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وسيتم تنظيمه كل عامين، ومن المزمع مشاركة أكثر من (800) جهة عارضة و(30) ألف زائر و(85) وفد عسكري في النسخة الأولى من المعرض.

وزير الانتاج الحربي السعودية معرض الدفاع العالمي القيادات العسكرية الصناعات الدفاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

غرامة 2 مليون جنيه للمخالفين .. 10 محظورات بقانون حماية المستهلك

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

شوقي لـ طلاب الثانوية العامة: ذاكروا وماتشغلوش بالكم بعقد الامتحانات ورقيا او إلكترونيا

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

ترشيحاتنا

الإسكان: 23 ألف مواطن سددوا مقدم جدية الحجز بالطرح الأخير للوحدات السكنية

حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي

للأرامل والأبناء والأخوات.. تعرف على شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه

تعرف على قائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعا فى يناير بالسوق المصري

"وزير الإنتاج الحربي" يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمعرض الدفاع العالمي

إيران: سيكون هناك تفاهما مع "وكالة الطاقة" حول المباحثات النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ