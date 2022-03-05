العالم يحبس أنفاسه.. تفاصيل حريق أكبر مفاعل نووي في أوروبا

منذ أن اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية، وأوروبا تعيش في حالة من القلق، خوفًا من استهداف المنشآت النووية، التي قد تجعل مناطق شاسعة في أوروبا وكذلك روسيا غير صالحة للسكن، لعقود قادمة، ما زاد الأمر خوفًا بعد وصول القتال في أوكرانيا إلى محطة زابوريجيا لإنتاج الطاقة النووية.

وأعلنت كييف بعد ما أثار القتال قلق أوروبا، أنه تم السيطرة على الحريق الذي نجم عن هجوم القوات الروسية في المنطقة، فهل تنتج كارثة نووية جديدة؟ وما هي محطة زابوريجيا النووية؟.

حريق في محطة زابوريجيا

اندلع حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أمس الجمعة، بسبب قصب الجيش الروسي في جميع الجهات، ووفقًا لما غرد به وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يطلق الجيش الروسي النار من جميع الجهات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وأشتعلت النيران بالفعل، إذا انفجرت سيكون انفجارًا أكبر بعشر مرات من تشرنوبيل!».

وأضاف: «يجب على الروس وقف إطلاق النار فورًا والسماح بوصول فرق الإطفال وإقامة منطقة أمنية، مشيرًا إلى حادثة تشيرنوبل عام عام 1986م، عندما كانت أوكرانيا جزءًا من الاتحاد السوفيتي، وهي حادثة تعتبر أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

أتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا باللجوء إلى الرعب النووي والسعي لتكرار كارثة تشرنوبيل، قائلاً: « ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا اطلق النار على محطات للطاقة النووية، وأنها المرة الأولى في التاريخ، وهذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي».

محطة زابوريجيا

تفاصيل اندلاع الحريق

تقدمت القوات الروسية الليلة الماضية نحو محطة الطاقة النووية زابوريجيا، حيث أصابت الصواريخ مبنى مجاور لمكان الـ 6 مفاعلات النووية في المحطة، حيث احترق المبنى لكن لا يوجد به مفاعل نووي، ولا يوجد تسرب لأي مواد مشعة بعد استهداف المحطة.

أُصيب 2 من رجال الأمن بجروح جراء القصف، حيث أوضح مدير الوكالة الذرية أنه لا يجب ألا تمنع عالحرب صيانة أنظمة الأمن في المحطات النووية الأوكرانية، وأنه تحدث مع المسئولين الروس بشأن منشأة زابوريجيا، موجًا رسالة لروسيا وأوكرانيا، بأنه يجب عدم المساومة على عدم المساومة على السلامة النووية.

ما هي محطة زابوريجيا النووية؟

تقع محطة زابوريجيا النوورية في مدينة إنيرهودار بمقاطعة زابوريجيا، جنوب أوكرانيا، على ضفة خزان كاخوفكا المتفرع من نهر دنيبر، وهي محطة تملكها وتديرها شركة توليد الطاقة النووية الأوكرانية «شركة دولة».

تعتبر المحطة النووية زابوريجيا واحدة من أكثر محطات الطاقة النووية العاملة في البلاد، لكنها الأكبر والأبرز على مستوى أوروبا وليس في أوكرانيا فقط، فهي تنتج ما يعادل 42 مليار كيلو واط/ ساعة من الكهرباء، ما يمثل 40% من إجمالي الطاقة الكهربائية المتولدة من محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وخمس إنتاج الكهرباء السنوي في أوكرانيا.

بدأت محطة زابوريجيا النووية عملها عام 1984م، وأنتجت ما يقرب من 1.23 تريليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء حتى ديسمبر 2021، وهي تتكون من 6 وحدات مفاعلات الماء الماء المضغوط، التي جرى تشغيلها بين عامي 1984م، و 1995م، بسعة تبلغ إجمالي 1000 ميغاواط لكل واحدة منها.