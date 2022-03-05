عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة تجمعهما.. أبو جبل يهنئ شيكابالا بـ عيد ميلاده

صدى البلد

هنأ محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك ، محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاده الـ36 الموافق اليوم السبت 5 مارس.

 

ونشر أبو جبل ، صورة تجمعه  بـ شيكابلا عبر حسابه بموقع انستجرام من خلال خاصية استورى ، وكتب “ عيد ميلاد سعيد ”.

 

ويحتفل اليوم اللاعب محمود عبدالرازق الشهير بـ شيكابالا قائد نادى الزمالك هذه الأيام بعيد ميلاده الـ36 حيث أنه من مواليد 5 مارس عام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان.

 

وذلك في ظل مسيرة كروية واحترافية بدأت من فريق الناشئين بنادي الزمالك وتدرّج في فرق الناشئين وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط ثم انضمامه لصفوف الفريق الأول وكانت أولى مبارياته أمام فريق غزل المحلة موسم 2002 ونجح وقتها في تسجيل هدف كان الأفضل خلال الموسم وخوض تجارب احترافية في صفوف كل من نادي باوك اليوناني ونادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وانتقل على سبيل الإعارة لصفوف كل من الوصل الإماراتي والإسماعيلي والرائد السعودي وأخيراً إلى نادي أبولون سميرني اليوناني.

 

يشتهر شيكابالا بعدة ألقاب، منها الفهد الأسمر والاباتشي ويعد أيضا من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر، حيث نال لقب أفضل لاعب في مصر في الكثير من الاستفتاءات الرسمية والودية في مناسبات ومواسم كروية مختلفة، ويتميز أسلوب لعبه بالمراوغة والاختراق صناعة الألعاب ويساهم في الهجوم وإحراز الأهداف وقوة التسديد علي المرمى من بعيد بالقدم اليسرى.

مصر الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا سبورتينج لشبونة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الروسية منتظمة.. مصادر: وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو بشكل مؤقت لـ جدوى التشغيل

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

القاضيات يظهرن على المنصة لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

أوكرانيا: مروحيات "كا- 52" تدمر مدرعات المتطرفين

قبل الولاية الثانية .. أرقام فيريرا بعد رحيله عن الزمالك في 2015

العالم يحبس أنفاسه.. تفاصيل حريق أكبر مفاعل نووي في أوروبا

أسعار الأسمنت لا علاقه لها بحجم الانتاج.. والزيادة بسبب الأزمة الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وورق الكرتون

عالقون بالمنازل وتحت الأنقاض.. شهادات مرعبة من عمليات الإجلاء من فولنوفاكا وماريوبول

الرفاعي: الشكاوى الحكومية استقبلت 1602 استغاثة وبلاغ بشأن تراكم القمامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ