بصورة تجمعهما.. أبو جبل يهنئ شيكابالا بـ عيد ميلاده

هنأ محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك ، محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاده الـ36 الموافق اليوم السبت 5 مارس.

ونشر أبو جبل ، صورة تجمعه بـ شيكابلا عبر حسابه بموقع انستجرام من خلال خاصية استورى ، وكتب “ عيد ميلاد سعيد ”.

ويحتفل اليوم اللاعب محمود عبدالرازق الشهير بـ شيكابالا قائد نادى الزمالك هذه الأيام بعيد ميلاده الـ36 حيث أنه من مواليد 5 مارس عام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان.

وذلك في ظل مسيرة كروية واحترافية بدأت من فريق الناشئين بنادي الزمالك وتدرّج في فرق الناشئين وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط ثم انضمامه لصفوف الفريق الأول وكانت أولى مبارياته أمام فريق غزل المحلة موسم 2002 ونجح وقتها في تسجيل هدف كان الأفضل خلال الموسم وخوض تجارب احترافية في صفوف كل من نادي باوك اليوناني ونادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وانتقل على سبيل الإعارة لصفوف كل من الوصل الإماراتي والإسماعيلي والرائد السعودي وأخيراً إلى نادي أبولون سميرني اليوناني.

يشتهر شيكابالا بعدة ألقاب، منها الفهد الأسمر والاباتشي ويعد أيضا من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر، حيث نال لقب أفضل لاعب في مصر في الكثير من الاستفتاءات الرسمية والودية في مناسبات ومواسم كروية مختلفة، ويتميز أسلوب لعبه بالمراوغة والاختراق صناعة الألعاب ويساهم في الهجوم وإحراز الأهداف وقوة التسديد علي المرمى من بعيد بالقدم اليسرى.