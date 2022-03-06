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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة البرلمان تناقش تنفيذ توصيات الموازنة العامة بشأن محافظتى الغربية والدقهلية..اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعا اليوم الأحد وغدا الاثنين .

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان متابعة تنفيذ توصيات الموازنة العامة للعام المالى 2021 - 2022 بشأن محافظتى الغربية والدقهلية ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس لتعود للانعقاد اليوم الأحد 6 مارس .

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الموازنة العامة للعام المالى 2021 - 2022 الغربية طلبات الإحاطة الدقهلية

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