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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"DNإيه" حملة تعريف وترويج لمشروع الجينوم المصري بآداب إعلام حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق طلاب كلية أداب إعلام شعبة العلاقات العامة والإعلان بجامعة حلوان، حملة تعريف باسم "DNإيه"، وهي حملة للترويج عن مشروع الجينوم البشري وهو مشروع التخرج التابع لهم.

 

وكشفت الدكتورة داليا السواح أستاذة العلاقات العامة بكلية الآداب جامعة المشرف علي المشروع، أن مجهود الطلاب المبذول في مشروع تخرجهم ضخم و متميز، حيث إن الطلاب حاولوا التحدث عن فكرة جديدة تحدث لأول مرة في مصر والترويج لها، فالحياة الصحية في مصر ستلقى تطور كبير بسبب مشروع الچينوم المصري.

 

وجاء الإعلان الأول عن مشروع الجينوم البشري في السادس من أكتوبر عام 2020م، وأعلنت عنه أكاديمية البحث العلمي، حيث يركز مشروع الجينوم البشري علي إنشاء خريطة جينية للأصحاء في مصر؛ لمعرفة الفروق التي تميزهم عن المصابين بالأمراض الوراثية ، أيضاً يهتم بتطوير سبل الطب الدقيق ، وتأصيل مفهوم الطب الشخصي في مصر

 

ونظراً لأهمية مشروع الچينوم البشري الضخمة قام طلاب مشروع "DN ايه" بالإشارة لهذا  المشروع والتعريف به حيث قاموا بإنشاء صفحات خاصة للتعريف بمشروع الچينوم البشري عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقيام بنشرها؛ لمعرفة المواطنين بأهمية المشروع والإهتمام به.


أيضاً قاموا بإنشاء إعلان تليفزيوني يعطي العديد من الأخبار والمعلومات الهامة عن مشروع الچينوم البشري، وبوسترات تتوزع في الشوارع المختلفه ومطويه عن المشروع كل ذلك للتوعية بأهمية وضخامة هذا المشروع.

 

والمشروع تحت إشراف دكتور"داليا السواح"، ويتكون من ٢٧طالباً تحت قيادة الطالب "يوسف أحمد الطاي" والطلاب الأخرون كلاً من (رقية شريف شعبان، مارينا بدري فنجري، فاطمة محمود، شروق أحمد ابو العينين، مي أحمد إبراهيم، أسماء سعيد، رنا أحمد الصاوي، مي سعيد محمد، رضوي سمير، مريم عصام ،دارين أشرف،  تقي إسماعيل، بسنت سامي عبد الفتاح، تقي عبدالحميد الشبيني، رنا هيبة، عبير عبد الحكيم سليمان، أيه عبدالمعطي سيد، جنه وجدي عبد الرحيم، مريم علاء، مارينا ماهر، عمر محمود علي، يوسف خلف، أحمد عمار، أحمد خالد، فادي چورچ لبيب، محمد فهيم).

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