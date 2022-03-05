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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي 2001 يفوز على المقاولون العرب بثنائية في دوري الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على ضيفه المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢١ من دوري الجمهورية للشباب.

 

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: حمزة علاء. الدفاع: محمد أشرف - هاني عمرو - جلال فارس - أحمد سيد عبد النبي. الوسط: محمد فخري - أحمد أشرف - كريم سعد الله - زياد طارق - أحمد سيد غريب. الهجوم: علي عمرو. وشارك عمر رزق بدلًا من زياد طارق، وأحمد عربي بدلًا من علي عمرو، وطه محمود بدلًا من أحمد أشرف، ومحمد رضا بدلًا من محمد فخري، وعمر حجاج بدلًا من كريم سعد الله.

 

وجاءت ثنائية الأهلي في الدقيقتين ٢٣ و٣١، عن طريق الظهيرين أحمد سيد عبد النبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ومحمد أشرف بتسديدة صاروخية، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢ - صفر.

 

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠١» رصيده إلى ٣٨ نقطة، من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مثلها، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، وعلى فيوتشر بخماسية نظيفة.

 

وفاز «أهلي ٢٠٠١» على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وخسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأمام المقاصة بهدفين لهدف، وأمام المصري بنفس النتيجة، وفاز على سموحة بهدف نظيف، وتعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله، وتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وخسر أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة، وتعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما، وفاز على الشرقية للدخان بهدفين لهدف، وعلى غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على المقاولون بثنائية نظيفة، مسجلًا ٤١ هدفًا مقابل ٢٦ هدفًا في مرماه.

 

ويضم الجهاز الفني لـ«أهلي ٢٠٠١» محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

 

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي المقاولون العرب ملعب الأهلي بمدينة نصر دوري الجمهورية للشباب

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