نقيب المأذونين : ضرورة إصدار قانون يجرّم زواج القاصرات | فيديو

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه من الضروري إصدار قانون بتجريم زواج القاصرات لمن هم تحت السن القانونية أقل من 18 سنة.

وأضاف إسلام عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك منتحلو صفة مأذون يمارسون أعمال المأذون ويقوم بعقد قران لمن هم اقل من السن القانونية ".

وتابع اسلام عامر :" يمنع على المأذون توثيق عقد زواج لمن هم دون السن القانونية ".

وأكمل اسلام عامر :" بعض منتحلي صفة المأذون يقومون بكتابة عقد قران لمن هم تحت السن القانونية"، مضيفا:" لو حدث طلاق يكون هذا الزواج عرفي لا قيمة له وإذا أنجبت الفتاة القاصر طفلا لا يتم قيده لان الزواج تم وهم تحت السن القانونية ".