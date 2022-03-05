وزيرة الهجرة: طائرة تتوجه إلى رومانيا غدا لإعادة مجموعة من الطلاب المصريين|فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تهتم بأمان وسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا.

وأضافت “مكرم” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أتقدم بالتحية للسفارات المصرية في الخارجة لدورهم في دعم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ".

وتابعت الوزيرة :" هناك طائرة اخرى تطير لـ رومانيا غدا لإعادة مجموعة من الطلاب المصريين".

وأكملت الوزيرة نبيلة مكرم :" كل الطلاب المصريين في الدول المجاورة لأوكرانيا متواجدين في مركز إيواء وهناك تواصل دائم معهم ويتم تقديم كل أوجه الرعاية لهم، واطمئن المصريين على حالة المصري المصاب في أوكرانيا وأؤكد أنه توجه لـ بولندا ".





