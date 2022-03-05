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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

معهد إعداد القادة : أطلقنا برامج تدريبية لمكافحة الفساد بالجامعات

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحلوان العديد من المعسكرات و البرامج و الدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات شباب الجامعات المتميزين وتوسيع فكرهم واكتشاف المواهب.

وكشف الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى لصدي البلد ان المعهد هذا العام قد أطلق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتنمية مهاراتهم وتطوير المنظومة التعليمية.

واشار الي ان هذه البرامج دارت حول طرق و كيفية مكافحة الفساد والقضاء عليه ، حيث ان  المعهد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وأضاف  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان  أن المعسكرات التدريبية و البرامج التى ينظمها المعهد تساهم فى إعداد قيادات شبابية مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة  في ضوء رؤية مصر 2030.

كما أنها تعمل على  إعداد شباب قادر على توصيل الرسائل الصحيحة والمهنية بكافة القضايا المجتمعية، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية كقيادات للعمل التطوعي، ليصبحوا سفراء فى كافة ربوع مصر.

أشار الى ان ذلك يتم عن طريق تدريبهم وتأهيلهم ومشاركتهم فى دفع خطة التنمية للمجتمع.

وزارة التعليم التعليم العالي وزارة التعليم العالى الدورات التدريبية البحث العلمي اكتشاف المواهب

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