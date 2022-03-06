افتتاح لعبة Gran Turismo 7 عمل فني يستعرض تاريخ السيارات ..صور

تشتهر لعبة السيارات Gran Turismo كواحدة ابرز العاب السيارات في العالم التي تحاكي الواقع، ونجحت اللعبة في حجز مكانة خاصة لدى محبي وعشاق السيارات حول العالم، وكان أول إصدار من اللعبة مميزاً في مجموعة الأقراص المضغوطة لأي سيارة في التسعينيات.

Gran Turismo 7

ظهرت لأول مرة في عام 1997، حيث كانت تضم حوالي 140 سيارة و 11 مضمار سباق، كما أنها تضم واحدة من أفضل المشاهد الافتتاحية في ألعاب سباقات التسعينيات، وتستغرق المقدمة حوالي ثلاث دقائق كاملة تستعرض فيها لمحات من تاريخ صناعة وتطور السيارات.

تواصل Gran Turismo 7 بعد 25 عاماً تقليد المقدمات الطويلة التي اشتهرت بها منذ بدايتها لأول مرة، ووصل طول الافتتاحية في الاصدار الأخير الى ثماني دقائق تقريباً، مما يجعلها الأطول حتى الآن ولكن إذا كنت جيدًا في التاريخ والسيارات (من الواضح)، فإن الأمر يستحق المشاهدة في كل دقيقة منه.

يُظهر النصف الأول من الفيديو البدايات المتواضعة للسيارة، جنبًا إلى جنب مع السباقات التي أقيمت في أوائل القرن العشرين، وبعض الشخصيات البارزة وبمجرد تجاوز ذلك ستنتقل إلى الجزء الجيد من اللقطات داخل اللعبة، ومن هناك سترى إصدارات افتراضية من السيارات التي يمكنك استخدامها في اللعبة حيث تعرض Polyphony Digital إمكانات رسومات اللعبة.

تعرض مقدمة Gran Turismo 7 أيضاً ميزات عديدة، حيث عاد الوقت الديناميكي جنباً إلى جنب مع تأثيرات الطقس التي تمت إزالتها في Gran Turismo Sport، يمكن أن يؤثر الوقت ودرجة الحرارة أيضًا على مستويات السرعة والتحكم في أجزاء مختلفة من المسار، هذا شيء يجب مراعاته إذا كنت تخطط لتشغيل سباقات التحمل الخاصة باللعبة

بالنسبة لقائمة السيارات تواجد أكثر من 400 سيارة للاختيار من بينها، وجميعها تتميز بتصميمات داخلية واقعية، وعاد سوق السيارات المستعملة جنباً إلى جنب مع شراء قطع غيار سريعة وقائمة ضبط شاملة، ومن الجدير أيضاً أن نقول إن الأسعار في سوق السيارات المستعملة للعبة تبدو وكأنها تعكس الحياة الواقعية. لقد ولت أيام شراء S13 Nissan Silvia بأقل من 10000 رصيد داخل اللعبة.

هناك عمليات استدعاء أخرى للألعاب السابقة في Gran Turismo 7، الشاشة الرئيسية في Simulation Mode تشبه Gran Turismo 4، ويجب أن تبدو المؤثرات الصوتية للقائمة مألوفة لمن لعب Gran Turismo 2 و Gran Turismo 3، بالإضافة للمسارات الكلاسيكية مثل Trial Mountainكما تعود "ديب فورست" أيضًا.