ترامب يعلن عن إنشاء أكبر حوض لبناء السفن في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنشاء حوض جديد لبناء السفن في مدينة "بالتيمور"، قال إنه سيكون الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة، باستثمارات تبلغ 6,6 مليار دولار.

وجاء إعلان ترامب عن مشروع الحوض الذي سيُطلق عليه اسم "أرسنال-2"، والمخصص لإنتاج الغواصات ومكوناتها والمركبات البحرية ذاتية القيادة التي تعمل تحت الماء، خلال احتفالية أقيمت يوم /الثلاثاء/ في الموقع المستقبلي للمشروع في منطقة "سباروز بوينت" بولاية ماريلاند، بمشاركة وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها من أمام السفينة "يو إس إس بيلينجز": "نطلق اليوم رسمياً أعمال بناء أكبر حوض جديد للسفن في الولايات المتحدة. لم نشهد مثيلاً لما نقوم به اليوم منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أن الحوض الجديد، الذي يأتي باستثمارات من البحرية الأمريكية وشركة "أندوريل للصناعات" التي ستتولى إنشاء الموقع وتشغيله، سيعود بفوائد كبيرة على مدينة بالتيمور، لا سيما من حيث فرص العمل التي سيوفرها.

وأضاف ترامب: "في انتصار هائل لبلدنا ولمدينة بالتيمور، تستثمر شركة أندوريل مبلغ 3.7 مليار دولار في حوض سفن متطور للغاية سيُعرف للأبد باسم أرسنال-2".

وذكر أن الحوض سيتولى بناء الجيل القادم من الغواصات الأمريكية في الموقع نفسه، بما في ذلك الغواصات ذاتية القيادة، وأنابيب إطلاق الطوربيدات، والمكونات الحيوية لغواصات الهجوم من فئة "فرجينيا". كما تسهم البحرية الأمريكية بمبلغ 2.9 مليار دولار للمساعدة في تطوير الحوض.

وأكد ترامب أن العمال في "سباروز بوينت" سيقودون الطريق نحو "عصر ذهبي لبناء السفن" في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال هيجسيث إن حوض بناء السفن الجديد سيشكل جزءاً لا يتجزأ من مبادرة "ترسانة الحرية" الرامية إلى إعادة بناء القاعدة الصناعية العسكرية الأمريكية.

وأضاف: "لكي نجعل أمريكا عظيمة مجدداً، علينا أن نجعل بحريتنا عظيمة مجدداً. وعلينا أن نعيد العظمة إلى قطاع بناء السفن والتصنيع لدينا، وأن نجعل قاعدتنا الصناعية الدفاعية قوية ومتينة مرة أخرى".