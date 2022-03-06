عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

في الحرمين والأماكن المفتوحة والمغلقة.. السعودية ترفع قيود كورونا وتخفف شروط السفر.. الصالات والملاعب الرياضية تعود إلى نشاطها.. والمملكة تستكمل الخطة الوطنية للتحصين

السعودية
السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وقال مصدر بوزارة الداخلية السعودية إنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخه، وفقاً لما يلي:

أحمد موسى: رفع إجراءات كورونا بـ السعودية بشرى للمعتمرين.. فيديو

بشاير رمضان.. السعودية تعلن إلغاء تصاريح الصلاة بالمسجد الحرام والنبوي

تفاصيل قرار السعودية رفع قيود كورونا

أولاً: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

ثانياً: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

ثالثاً: عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

رابعاً: عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

خامساً: يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

سادساً: إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

سابعاً: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية).

السعودية تستكمل الخطة الوطنية للتحصين

وأكدت الداخلية السعودية على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة)، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.

وزارة الحج تلغي تصاريح الصلاة بالمسجد الحرتم وزيارة النبي

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وإلغاء تصاريح زيارة النبي (ص)، ويُكتفى بحالة التحصين في تطبيق توكلنا.

وقالت الوزارة في قرارها: "إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وإلغاء تصاريح زيارة النبي (ص)، ويُكتفى بحالة التحصين في تطبيق توكلنا".

وقال وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن المملكة العربية السعودية واجهت جائحة كورونا بنجاح.

وأوضح وزير الصحة السعودي وفق صحيفة عاجل، إن "رفع الاحترازات خطوة على مشارف انتهائها لنعود متقاربين بعد تباعد".

الملاعب والصالات الرياضية تعود

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم السبت، إتاحة الملاعب والصالات الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية، بناء على قرار رفع قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت وزارة الرياضة السعودية إنه بناء على قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا؛ فإن الملاعب والصالات الرياضية ستكون متاحة بكامل طاقتها الاستيعابية.

السعودية كورونا الحرمين الإجراءات الاحترازية الملاعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ في بدوري أبطال أفريقيا اليوم 5 / 3 / 2022

تقلبات جوية وسيول متوقعة.. منخفض "السودان" يضرب مصر غدًا .. تفاصيل

أوراق شجرة "شبابيك تتساقط"..رحيل الإعلامي الشاب إياد داود بعد ممثل عودة الندلة

التحقق من سلامة قواه العقلية.. 9 أسباب لنقض حكم إعدام سفاح الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. عندما يوافقها عبد يحقق الله مراده

إطلالة عفوية.. شاهد| أحدث ظهور للفنانة أمينة خليل

اللي قادرة علي التحدي.. أمينة خليل تقص شعرها بنفسها في فيديو مثير

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

السعودية .. قرار عاجل بشأن العمرة والصلاة في الحرمين

 سعفان : صرف مليار و790 مليون جنيه إعانات طوارئ.. توفير 6836 فرصة عمل للشباب.. تعيين  3319  شابا في 6 محافظات.. تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن

إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

5 أهداف للمفاوضات الروسية الأوكرانية.. هل تنجح الدبلوماسية في رأب الصدع بين الجارتين؟

فيزا وماستركارد تعلقان عملياتهما في روسيا بسبب غزو أوكرانيا

دعاء الرياح .. اعرف ماذا كان يقول النبي وقت هبوبه؟

آبل تحذر من مخاطر "التحميل الجانبي".. يخترق مستخدمي آيفون

عبد الحميد حسن: بيراميدز هذا الموسم مختلف.. واستفدت من تجربة سيراميكا كليوباترا

الصحة: تسجيل 1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و10 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حذائه .. كيف خسر سعيد الحافي فرصة الاحتراف بالأهلي؟

تأثير الرياح الترابية على الأطفال .. كيف تحمين رضيعك

الجمال والبراءة والسلاح.. نساء وأطفال أوكرانيا يتدربون على القتال بالكلاشنيكوف والمولوتوف.. صور

مكان خاص بالملكة إليزابيث.. أين تم تصوير حلقة صلاح مع إسعاد يونس وكم تقاضى؟

فيديو

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

عايز تشتهر على قفايا.. قصة الفنان هشام المليجي بعد تصدره التريند|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ