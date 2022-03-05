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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب كفر الشيخ يطالب وزير الرياضة بدعم مركز شباب بيلا .. صور

أبطال مركز شباب بيلا
أبطال مركز شباب بيلا

طالب الكاتب الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم الدعم اللازم لمركز شباب بيلا؛ لحصول أبطال مركز الشباب على الميداليات الذهبية بالبطولة العربية وبطولة البحر المتوسط وبطولة إفريقيا، في لعبة المصارعة، فضلاً عن حصول فريق كرة اليد مواليد 2002م، على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأضاف، «زكي»، خلال بيان، أن مركز شباب بيلا يحتاج إلى دعم عاجل من وزارة الشباب والرياضة خاصة أن المركز يعاني من ضعف الإمكانيات والأدوات الرياضية، لافتاً إلى أن ما تحقق من حصد بطولات يعتبر إنجازاً بكل المقاييس في ظل الظروف الصعبة والإمكانيات المتاحة.

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وتابع، ليس من المعقول أن يتدرب أبطال مصر، في ظل هذه الإمكانيات الضعيفة كـ«إطارات الكاوتشوك» والتي لا تليق أبداً ويجب دعم مركز الشباب بالأدوات الرياضية اللازمة، وتكريم أبطال مركز الشباب المتفوقين رياضياً في المصارعة وكرة اليد.

وكان النائب محمد زكي، قد هنأ مجلس إدارة مركز شباب بيلا، لفوز كرة اليد ببطولة الجمهورية في كرة اليد مواليد 2002م، ومشاركة اثنين من أبطال فريق المصارعة ضمن منتخب مصر في المصارعة في بطولة العالم.

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