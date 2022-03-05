توسعة الطرق وأعمال تطوير في مصيف بلطيم.. صور

استعداداً لأعياد الربيع

نظم مجلس مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من حملات النظافة شملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وإزالة الحشائش وتسوية المناطق الداخلية بالرمال وتوسعة عدد من الطرق وتطوير الجزر الوسطى والرصف بالإنترلوك، استعداداً لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف 2022م، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال الرصف بمدخل الأمل بداية من الطريق الدولي الساحلي حتي ميدان الامل، ومن ميدان الامل حتي منطقة الزهراء من الناحية البحرية، وشملت الأعمال رفع طبقات الاسفلت المتهالكة وتسوية الطريق استعداداً لوضع طبقات السن والأسفلت وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2022م.

وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، توسعة الطريق الرئيسي بمنطقتي السلام والامل، ضمن أعمال التطوير والتجميل والتي تشمل تطوير الجزيرة الوسطى بعمل أرضيات من الإنترلوك، ووضع طوب فرعوني بالمشايات ووضع بلدورات مع زراعة الجانبين بالأشجار بالإضافة لرصف الطريق الرئيسي من الجانبين.

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