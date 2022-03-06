مفاجأة.. تشافي يرحب برحيل تير شتيجن عن صفوف برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، الصيف المقبل.

ويحرس شتيجن، مرمى برشلونة بشكل أساسي منذ عام 2015، خلفًا للتشيلي كلاوديو برافو، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من البطولات.

وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، فليس من المستبعد أن يرحل تير شتيجن عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف التقرير، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يرغب في تعزيز الفريق، خلال الصيف المقبل بعدد من الصفقات المميزة، لكن ذلك لن يتم إلا من خلال بيع أحد النجوم الكبار.

وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من كون تير شتيجن هو الحارس الأساسي لبرشلونة على مدار السنوات الماضية، إلا أنه رحيله في الصيف ليس مستبعدًا، بسبب تراجع مستواه.

ومن المتوقع أن يتخذ برشلونة قراره النهائي بشأن مصير تير شتيجن، عقب نهاية الموسم الجاري، وبعد تقييم أدائه خلال المباريات المتبقية من الموسم.

وختم التقرير، بأن تشافي لا يمانع رحيل تير شتيجن، على الرغم من ارتباطه بعقد حتى صيف 2025.

