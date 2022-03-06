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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

من 6 نقاط.. جونسون يعلن عن خطة لـ إحباط طموحات بوتين

صدى البلد

كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن خطة عمل من 6 نقاط بشأن الحرب الروسية سيضعها جونسون على الطاولة خلال اجتماعات مع قادة كندا وهولندا وأوروبا الوسطى، الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يخبر جونسون نظراءه أنه يجب عليهم الاجتماع في إطار خطته لضمان "فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طموحه"، وفقا لبيان صحفي صدر في داونينج ستريت.

وذكر البيان الصحفى أن الخطة تدعو الدول إلى حشد "تحالف إنسانى دولى لأوكرانيا ودعم أوكرانيا فى جهودها لتوفير دفاعها عن النفس وتعظيم الضغط الاقتصادى على روسيا بوتين".

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ووفقا للبيان الصحفي، تدعو الخطة أيضا شركاء بريطانيا إلى "منع التطبيع الزاحف لما تفعله روسيا في أوكرانيا، واتباع مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد ولكن فقط على أساس المشاركة الكاملة من قبل الحكومة الشرعية في أوكرانيا وبدء حملة سريعة لتعزيز الأمن والمرونة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وقال البيان "يجب أن يفشل بوتين ويجب أن ينظر إليه على أنه فشل في هذا العمل العدواني. لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على القواعد، بل يجب أن ندافع عنه ضد محاولة مستمرة لإعادة كتابة القواعد بالقوة العسكرية".

جونسون خطه بوتين أوكرانيا روسيا

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