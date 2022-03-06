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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3000 أمريكي يتطوعون للحرب ضد في روسيا في أوكرانيا ضد

صدى البلد

ذكرت إذاعة "فويس أوف أمريكا" أن 3000 متطوع أمريكي من بينهم محاربين قدامى، استجابوا لدعوة أوكرانيا للناس للخدمة في كتيبة دولية لمقاومة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ممثل السفارة الأوكرانية في واشنطن للإذاعة إن 3000 متطوع أمريكي استجابوا لنداء أوكرانيا للناس للخدمة في كتيبة دولية من شأنها أن تساعد في مقاومة القوات الغازية الروسية. وتقدم عدد أكبر بكثير من البلدان الأخرى، ومعظمها من دول أخرى في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفياتي مثل جورجيا وبيلاروسيا.

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وفي مقطع فيديو مؤثر نشر على قناته على تلجرام يوم الخميس، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "فيلق دولي" من 16 ألف متطوع أجنبي، قال إنهم مطالبون "بالانضمام للدفاع عن أوكرانيا وأوروبا والعالم". وقال الرئيس الأوكراني:"ليس لدينا ما نخسره سوى حريتنا".

وردد نداء زيلينسكي في منشور على فيسبوك للقوات المسلحة الأوكرانية، أكد فيه أنهم يبحثون عن أشخاص ذوي خبرة قتالية "يقفون مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي". وقد رفعت الحكومة بالفعل مؤقتا متطلبات التأشيرة للمتطوعين.

أوكرانيا روسيا أمريكي زيلينسكي الفيلق الدولي

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