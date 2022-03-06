بعد اجتماع لمدة 90 دقيقة.. بيان عاجل من ألمانيا وإسرائيل بشأن أوكرانيا وروسيا

أصدرت الحكومة الألمانية بيانا في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد اجتماع المستشار الألماني أولاف شولتز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في برلين.

وحسب "سي إن إن"، وكان محور اجتماعهما الذي استمر 90 دقيقة نتائج المحادثات بين بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت في موسكو، وفقا للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت.

وفي بيان نشر على تويتر، قال هيبستريت إن زعيمي ألمانيا وإسرائيل اتفقا على البقاء على اتصال وثيق وأن "الهدف المشترك لا يزال هو إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان:"سنعمل على ذلك بكل ما أوتينا من قوة".