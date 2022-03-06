روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، نقلا مصدر لم تذكر اسمه، إن أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة “قذرة” نووية تعتمد على البلوتونيوم، علي رغم أن المصدر لم يذكر أي دليل.

ونقلت وكالات أنباء تاس وريا نوفوستي وإنترفاكس، عن ممثل عن هيئة مختصة في روسيا قوله إن أوكرانيا تطور أسلحة نووية في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المدمرة والتي تم إغلاقها في عام 2000.

وأكد أن أوكرانيا كثفت في السنوات الأخيرة الاستكشاف الجيولوجي للطبقات العميقة في أراضي مناجم اليورانيوم القائمة، فضلاً عن تطوير رواسب اليورانيوم الواعدة، ولا سيما في مناطق نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوجرا.

وتابع: "بدأ الأوكرانيون حوارا مع الشركات الأجنبية حول تقديم المساعدة لأوكرانيا بإنشاء شركات تخصيب اليورانيوم الخاصة بها على أراضي البلاد".

وأضاف أن مصنع معالجة المعادن بالمياه المعدنية في جوفتي فودي يعالج بالفعل مركز أكسيد اليورانيوم من الخام المستخرج في أوكرانيا، الذي يمكن استخدامه في عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي الغازية دون معالجة وتنقية إضافية.