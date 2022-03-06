عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

مياه أسيوط تستعد
مياه أسيوط تستعد لمواجهة تقلبات الطقس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع حدوث عواصف وأتربة وتقلبات الطقس واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ .
 

"مياه أسيوط": اجتماع للجنة الدائمة لتسكين العمالة وفقا للمسمى الوظيفي

رياح وأتربة.. محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد لتغير حالة الطقس

وقال المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي ، والتأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى، وتنفيذ محاكاة عملية لكيفية التعامل مع الحدث في صورته الواقعية لتفادى حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.

و اضاف " درة" أن الشركة تجري تطهير للبلاعات والغرف و الشنايش الموجودة على مستوى المحافظة، وبالإضافة إلى تطهير الأنفاق طبقا للخطة الدورية التي تنفذها الشركة للتطهير والتعقيم، وسحب عينات دورية  على المآخذ بشكل دورى كل ساعتين لقياس تأثير العواصف الترابية على المياه فى حالة حدوث اى تغيرات فى الجو لتأكد من جودة المياه، ومراجعة كفاءة محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية الخاصة بكل محطة؛ والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث  والحد من المخاطر بالمحافظة فى حالة حدوث اى تغيرات فى المناخ.

و شدد " درة" على وجود كيميائين فى جميع محطات مياه الشرب بالشركة على مدار اليوم لسحب عينات من مآخذ المحطات لضمان التاكد من عدم وجود اى تغيرات فى خواص المياه أثناء العواصف ولمواجهة اى تغيرات فى خواصها بما يتواكب معها، بالإضافة الى التشديد على دور السلامة والصحة المهنية بتزويد العاملين فى هذه الاجواء بوسائل الحماية والسلامة المهنية من الاتربة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الكمامات ونظارات وقاية للعين حتى يستطيعوا القيام بمهامهم دون التعرض لاى مشاكل صحية نتيجة هذه العواصف والاتربة، وكذلك وجود فرق طوارئ بالشبكات على مدار اليوم لمواجهة اى ظروف طارئة بالشبكات.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث، من شأنها إعداد خطة محكمة للتعامل مع الأزمة، والمتابعة المستمرة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بمحافظة أسيوط، ومراجعة جاهزية كافة معدات الأسطول الميكانيكي من سيارات مياه وصرف، ومعدات تطهير، وحفار، وورش صيانة، ومولدات الديزل ، والأجهزة اللاسلكية لسرعة التواصل أثناء الأزمة، ووضع خطط للتعامل معها، هذا بالإضافة إلي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وتلقى اى بلاغات وشكاوى من قبل المواطنين خلال الأزمة وتدريب فرق المتابعة الميدانية على كيفية الانتشار بصورة آمنة، ومراجعة مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الأزمة.
 

وأوضح  درة أن الشركة تعمل على استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التي تتيحها الشركة ( الخط الساخن ١٢٥، وارقام 01280733990، أو على رقم 0128500012 او واتس على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح علي http://ascww.org/
والموبيل ابليكيشن ، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى أو الإستعلام عن أي استفسار..

IMG-20220306-WA0019
IMG-20220306-WA0019
IMG-20220306-WA0022
IMG-20220306-WA0022
IMG-20220306-WA0023
IMG-20220306-WA0023
IMG-20220306-WA0025
IMG-20220306-WA0025
IMG-20220306-WA0026
IMG-20220306-WA0026
IMG-20220306-WA0028
IMG-20220306-WA0028
أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات مياة اسيوط تقلبات الطقس استقرار الأحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

الأرصاد الجوية : منخفض خماسيني يجتاح البلاد وسرعة الرياح تصل لـ 70كم/ساعة|فيديو

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: دعم الاستثمارات الجديدة وتذليل العقبات أمام المستثمرين

محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة 55 من طلاب كلية طب جامعة أسيوط

ترشيحاتنا

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه..عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات

أوكراني يعرض بيع دبابة روسية للبيع عبر الإنترنت.. وebay تحذف الإعلان

بعد تحذيرات التموين.. حبس وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه عقوبة احتكار وحجب السلع

لكبار السن والمرضى.. 10 نصائح فعالة لتجنب أضرار الرياح المحملة بالأتربة

مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة الدولي .. تفاصيل

رسميًا.. إيقاف الدوري المكسيكي بعد سقوط قتلى في مباراة كويريتارو وأطلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدوا بوتين.. شاهد لحظة استقالة جميع مذيعي قناة روسية على الهواء|فيديو

نشرة المنوعات.. كفيفة تستعيد بصرها بالقرآن.. تدمير طائرة روسية في السماء.. واشتعال النيران فجأة في قطار ركاب

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ما هي طائرة العقاب التي أربكت القوات الروسية.. قنبلة متحركة

فيديو

"قزم السينما" يلجأ لهذه الأعمال بسبب قلة التمثيل.. فيديو جراف

فيديوجراف.. "سيدورف" أحدثهم.. مشاهير أجانب اعتنقوا الإسلام

على الدبابات والملابس الروسية .. سر حرف Z في الحرب الأوكرانية

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ