عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: ورش عمل للنهوض بمستوى الباحثين وزيادة الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية الافتراضية بنظام الأون لاين والحضور بالجامعة حول خطة الأبحاث العلمية و كيفية التقديم بالمنح والارتقاء بالمستوى البحثي . 

وتعقد الدورات تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

يأتي ذالك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملى وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان، إن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

وتهدف ورش العمل التى يعقدها المركز الى  النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية . 
 

الدورات التدريبية البحث العلمي جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان نائب رئيس جامعة حلوان مركز دعم البحث العلمي امعة حلوان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدورات التدريبية الافتراضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

وسط انهيار أقاربه.. تشييع جثمان الفنان إياد داود إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

ترشيحاتنا

لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة

النقل: اتفاقية مع البنك الأوروبي لتمويل مترو الإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو.. صور

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

عبد الغفار: 3220 طالبا يدرسون في أوكرانيا.. واتخاذ الإجراءات لعدم الإضرار بمستقبلهم

10 أهداف.. محمد شريف يتصدر لاعبي الأهلي الأكثر تسجيلا وصناعة هذا الموسم

وزير داخلية فرنسا: بريطانيا ترفض دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى أراضيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

أوكراني يبيع دبابة روسية عبر الإنترنت.. وebay تحذف الإعلان

تحدوا بوتين.. شاهد لحظة استقالة جميع مذيعي قناة روسية على الهواء|فيديو

فيديو

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

وفاة إياد داود ليلحق بزميله في برنامج شبابيك عمرو سمير.. فيديو

"قزم السينما" يلجأ لهذه الأعمال بسبب قلة التمثيل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ