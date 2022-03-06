طريقة عمل المحشي السوري .. المشكل والملفوف

طريقة عمل المحشي السوري من أكثر الأكلات اللذيذة وقد يشتهر المطبخ السوري بنكهاته اللذيذة المتنوعة والصحية، وله مكانة مميزة وسط المجتمع العربي، ويتميز المحشي السوري بنكهته المختلفة والشهية ويصلح كطبق مميز للعزومات الكبيرة والتجمعات العائلية الممتعة

طريقة عمل محشي سوري

طريقة عمل المحشي السوري



مدة التحضير: 40 دقائق

مدة الطبخ: 30 دقائق

الوقت الاجمالي: 1 ساعة 10 دقائق

أشخاص: 4

المقادير

2 كجم كوسا صغيرة ومقورة

2 كوب أرز مغسول ومصفى

500 جرام من اللحم المفروم

2\1 من زيت دوار الشمس

ملعقة صغيرة الملح

ملعقة فلفل أسود

ملعقة كمون

2 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف

1 كجم طماطم المعصورة جيدًا

ملعقتان من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

1 مكعب مرق

2 كوب من الماء



طريقة التحضير

نخلط الأرز مع اللحم المفروم النيئ ونقلبهما جيدًا مع نصف كوب من الزيت حتى يمتزجا ويضاف الملح والفلفل الأسود والنعناع والكمون والبهارات، يتم حشو الكوسا بحشو الأرز وتوضع جانبًا حتى إعداد الصلصة.

نضع الزيت مع عصير الطماطم ويقلبان لمدة دقيقتين، ونضيف الصلصة والمرق وكوبا الماء ويترك كل ذلك حتى يغلي الصوص.

نضيف ملعقة كبيرة من النعناع المجفف ثم محشي الكوسا، ويطهى في الصلصة على نار هادئة حتى ينضج الأرز تمامًا، ونضع محشي الكوسا في طبق التقديم وبجانبه طبق به الصوص، ويقدم ساخنا.

معلومة: من أشهر أنواع المحشي هو محشي الكوسا في سوريا وهو الأساس بجانب محشي ورق العنب ولكن يمكن تطبيق هذه الطريقة لعمل محشي من الباذنجان والفلفل الأخضر والملون والجزر والبصل والبطاطس.



طريقة عمل محشي سوري بالصور

الملفوف المحشي

محشي سوري

المقادير ::

١ ملفوف، كبير

٢ ١⁄٢ كوب ارز مصري

١⁄٢ كيلوغرام لحم للطبخ، مع دهن

١ ملعقة كبيرة عصفر، ناعم

١ ملعقة كبيرة محلب، ناعم

١ ملعقة كبيرة كمون ناعم

١ ملعقة صغيره فلفل أسود

ملح

١٢ فص ثوم مهروس

للمرقة :

٤ عصير ليمون حامض

١ ملعقة كبيرة نعناع يابس

ملح



طريقة التحضير ::

في قدر كبيرة نضع ماء على حجم رأس الملفوف نصفها تقريبا ماء، نغلي الماء نقطع بالسكين الاوراق المحاطة بالجذع دون نزعها حتى لا تتمزق ثم نمسك بالجذع بيدنا ونغرقه بالماء حتى تنفلت الاوراق وتسقط ثم نرفع الراس جانياً ونترك الاوراق في الماء تسلق حتى تصبح لينة.

نرفع الاوراق على مصفاة، نكرر عملية السلق حتى اذا وصلنا الى اللب بحجم جوزة الهند تركناها كما هي وسلقناها ثم نتركها لتبرد نفردها ونترك عدة اوراق محاطة بها ونقص داخلها بالسكين وننزع الجذع الطويل المتبقي.

نأخذ الاوراق وننزع ضلعها النصفي ونقسمها نصفين ونرصهم فوق بعض.

نجهز الحشو، نغسل الارز ونضيف عليه العصفر، الكمون، المحلب، الملح، الفلفل، نصف كمية الثوم واللحم.

نبدأ عملية اللف، نمد ورقة الملفوف بعد نزع الضلع طبعاً ونضع عليها ملعقة حشوة او اكثر ونمده ثم نثني الطرف اللين على الارز ونلفها ونترك على طول الرز ونقص الورق المبقي، نكرر عملية اللف حتى النهاية.

نأخذ لب الملفوفة ونفتحها كالوردة ونضع عليها حوالي 4ملاعق حشوة في وسطها ونرد الورقة عليها ثم الورقة المقابلة كالصرة حتى نغطي الحشوة تماماً.

نصف الملفوف في طنجرة الضغط ونضيف عليه الملح، النعناع، باقي الثوم وعصير اليمون، نثقله ونغمره بالماء ثم نتركه على النار، بعد صوت المؤشر حوالي 20 دقيقة تبرد الطنجرة وتقدم ساخنة الى جانب مرقتها.

طريقة تحضير المحشي السوري

المحشي السوري

مقادير المحشي السوري

2 كيلو كوسا

1 كيلو باذنجان صغير

0.5 كيلو فليفلة

للحشوة:

2 كوب أرز مصري

0.5 كيلو لحمة مفرومة ناعم

2 ملعقة صغيرة رب بندورة

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة نعناع يابس

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل حلو وحار

نص ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

3 ملعقة كبيرة زيت

للطبخ:

1 كيلو عظام غنم

10 فص ثوم

ملعقة صغيرة نعناع يابس

ملعقة صغيرة ليمون حامض

ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة صلصة

طريقة تحضير المحشي السوري

طريقة تحضير المحشي السوري

١. يقور الباذنجان و الكوسا من الداخل والفليفلة ثم تغسل بالماء وتصفى.

٢. يغسل الرز ويوضع في وعاء، يضاف عليه الثوم المهروس وباقي المكونات ويخلط جيداً.

٣. في أسفل قدر كبير، توضع العظام مع الثوم والبهارات.

٤. يبدأ بحشي الخضار بحشو الرز واللحم بحيث يترك مسافة لاستواء الارز ثم يصف في القدر.

٥. في قدر أخر على النار، يغلى مقدار 2 ليتر من الماء مع رب البندورة ثم يوضع على المحشي في القدر، يغطى المحشي بصحن ويثقل بثقل ويوضع على النار حتى يغلي وتخفف الحرارة ويترك مدة ساعة ونصف ليستوي.

طريقة تحضير المحشي السوري



طريقة عمل شيخ المحشي السوري

يعد شيخ المحشي من الاكلات الشعبية في سوريا والتي اقدمها ربات المنزل في العزومات

مقادير

½ كيلو لحمة مفرومة ناعمة

2 كيلو كوسا صغيرة

2 كيلو لبن رائب

6 ملعقة طعام كورن فلاور

1 ½ ملعقة طعام ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ كوب صنوبر محمص

زيت نباتي

طريقة عمل شيخ المحشي السوري

نبدأ بالكوسا فنغسلها ونزيل الرأس ثم نحفرها بحيث تبقى سميكة قليلاً ثم نضعها جانباً .

نقلي اللحمة بالزيت أو السمنة مع نصف ملعقة من كلٍّ من الملح والفلفل الأسود ونحرك حتى تنضج اللحمة ثم نضيف الصنوبر ونحرك وبذلك تكون الحشوة جاهزة .

نضع الحشوة داخل الكوسا ونقوم بتعبئتها بشكل كامل ونكرر العملية حتى انتهاء كمية الكوسا .

نحمي زيت القلي ثم نضع فيه الكوسا حتى تكتسب لوناً ثم نصفيها جيداً ونضعها في قدر كبير ونصب فوقها ماء ساخن بحيث يغمرها ونتركها جانباً لحوالي 20 دقيقة حتى يتكون لدينا مرق غني بمذاق الكوسا .

نضع مصفاة فوق قدر الطهي ونصفي فيها اللبن ثم نذوب النشا بنصف لتر من الماء ونصفيه فوق اللبن ثم نضع ملعقة كبيرة من الملح ونخفق المكونات بالخفاقة اليدوية حتى تمتزج جيداً .

نصفي الكوسا من المرق ونضعها على المصفاة جانباً حتى نتخلص من الماء تماماً .

نضع اللبن على نار عالية مع الاستمرار بالتحريك حتى تظهر فقاعات ويبدأ اللبن بالغليان ويأخذ قواماً متماسكاً ثم نضيف القليل من مرق الكوسا أي حوالي ربع أو نصف كوب ونحرك .

نضع الكوسا في اللبن ونتركها لمدة 5 دقائق وبذلك يكون طبق شيخ المحشي السوري جاهزاً للتقديم .