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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جددي سفرتك .. طريقة عمل الخس المحشي

الخس المحشي
الخس المحشي

تبحث الأمهات يوميا على وصفات طعام مبتكرة لتقديمها على مائدة الطعام في وجبة الغداء، لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الخس المحشي.

الخس المحشي

الخس من الخضار الورقي المفضل لدى الكثيرين ولكن يتم تناولها دوما في السلطة، وعليكي اليوم تجربته بشكل جديد.

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مقادير الخس المحشي 

3 ملاعق كبيرة صلصة 
2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
1 ملعقة صغيرة زيت السمسم
1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر الممتاز
1 بصل متوسط ​​مقطع مكعبات
2 فصوص من الثوم، مفروم
1 ملعقة كبيرة الزنجبيل المبشور الطازج
1 رطل دجاج مفروم
2 بصل أخضر مقطع شرائح رقيقة
الملح 
فلفل أسود مطحون طازجاً
خس كبير الحجم (أوراق منفصلة) للتقديم
أرز أبيض مطبوخ 

طريقة عمل الخس المحشي 

1- اصنع الصلصة: في وعاء صغي ، اخفقي الصلصة وصلصة الصويا وزيت السمسم.
2- في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ، سخني زيت الزيتون. يُضاف البصل ويُطهى حتى يصبح طريًا، لمدة 5 دقائق، ثم يُضاف الثوم والزنجبيل ويُطهى حتى تفوح رائحته ، لمدة دقيقة أخرى. 

3- يُضاف الدجاج المفروم ويُطهى حتى يصبح معتمًا وينضج في الغالب ، ويفكك اللحم بملعقة خشبية. 
4- يُسكب الصلصة ويُطهى لمدة دقيقة إلى دقيقتين ، حتى تقل الصلصة قليلاً وينضج الدجاج تمامًا. أطفئي النار وقلبي البصل الأخضر، يتبل بالملح والفلفل.
5- يُسكب الأرز ومغرفة كبيرة (حوالي 1/4 كوب) من مزيج الدجاج في وسط كل ورقة خس. قدميها على الفور.

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