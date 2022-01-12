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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها لصحة القلب.. 9 فوائد لتناول الخس قبل النوم

الخس
الخس

فوائد صحية غير متوقعة  لتناول الخس قبل النوم  فهو من الخضروات المشهورة للجميع  لتنعمي بفوائده لمزيد من الفوائد المحددة لتناول الخس قبل النوم ، تحقق من القوائم أدناه:

1. نسبة عالية من الألياف

تحتوي جميع الخضروات بما في ذلك الخس على نسبة عالية من الألياف. لذلك فهي طريقة جيدة لتزويد الجسم باحتياجاته من الألياف.

2. أفضل للجهاز الهضمي

يساعد محتوى الألياف في تحسين حركة الأمعاء. لذلك ، سوف يؤدي إلى إنتاج جهاز هضمي أفضل عن طريق زيادة معدل الهضم. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد في تجنب المزيد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

3. تحسين معدل الأيض

كما يفيد الخس في زيادة نظام التمثيل الغذائي في الجسم. لذلك ، ستتمكن من تحسين معدل التمثيل الغذائي وتعمل على تحويل الطعام المستهلك بشكل فعال إلى الطاقة اللازمة. هذه هي نفس الفوائد الصحية لبذور تفاح Otaheite التي تساعد أيضًا على تحسين التمثيل الغذائي في الجسم أيضًا.

4. تحسين الدورة الدموية

الفوائد الصحية الأخرى لأكل الخس قبل النوم هي المساعدة في إدارة نظام الدورة الدموية بشكل أفضل. لذلك ، سوف يحسن تدفق الدم أثناء النوم .

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5. صحة القلب والأوعية الدموية

تحسين الدورة الدموية يعني أنه يمكن التحكم في مستوى الكوليسترول داخل الدم. لذلك ، سوف يدير نظام القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل وأكثر صحة داخل الدم أثناء النوم. هذه طريقة جيدة لتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6. التحكم في الوزن

يساعد تناول الخس أيضًا أولئك الذين يرغبون في إنقاص وزنهم. سيساعد تحسين معدل الأيض والجهاز الهضمي على إدارة الوزن بما في ذلك تقليله.

7. تجنب الدهون

تساعد الطريقة التي يساعد بها الخس على إنقاص الوزن بما في ذلك عن طريق تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتجنب تكون الدهون في الجسم. 

8. إدارة ضغط الدم

يساعد تناول الخس أيضًا على التحكم في مستوى ضغط الدم. لذلك ، من الجيد لمن يعانون من أعراض ارتفاع ضغط الدم تجنب زيادة مستوى التوتر في الدم.

9. تجنب مرض السكري

يمكن أن يساعد الخس المعروف أيضًا في التحكم في مستوى السكر في الدم. لذلك ، فهي طريقة جيدة أخرى لإدارة تجنب احتمال الإصابة بمرض السكري. نفس فوائد شجرة الكينو الهندية جيدة أيضًا لتجنب أعراض مرض السكري أيضًا.

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