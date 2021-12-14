خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

كشفت دراسة أن مادة مستخرجة من الطحالب البحرية الصالحة للأكل قد تساعد في وقف انتشار فيروس كورونا داخل خلايا الرئة.

ووفقا للدراسة فإن مادة أولفان، القابلة للذوبان في الماء والمستخرجة من جدار خلايا الطحالب البحرية الخضراء، يمكن أن تساعد في منع فيروس كورونا من إصابة الخلايا البشرية.

نظرًا لأن الأبحاث الأخرى أظهرت أن بعض مركبات الأعشاب البحرية لها خصائص مضادة للفيروسات، قرر فريق من الباحثين في جامعة تل أبيب تجربة مادة أولفان المستخرجة من الطحالب البحرية ضد فيروس كورونا.

يتم استخراج أولفان من طحالب بحرية تسمى أولفا وتعرف أيضًا بـ "خس البحر"، وتعد من الأطعمة المعروفة في أماكن مثل اليابان ونيوزيلندا وهاواي.

وقد سجلت دراسات سابقة أن أولفان فعال ضد الفيروسات في الزراعة وأيضًا ضد بعض الفيروسات البشرية - وعندما وصل فيروس كورونا، قام الباحثون باختبار مادة الطحالب ضده.

ونتيجة للتجربة، تبين أن الفيروس التاجي لا يمكنه إصابة الخلايا في وجود أولفان، بعبارة أخرى "يمنع أولفان الخلايا من الإصابة بفيروس كورونا" حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.