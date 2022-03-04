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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لفقدان الوزن.. طريقة عمل نودلز الكوسة

نودلز الكوسة
نودلز الكوسة

قال خبراء التغذية، إن نولدز الكوسة وجبة غنية بالبروتينات يمكنك صنعها في المنزل وهي فعالة جدًا في الحفاظ على الجهاز الهضمي بسهولة كما أنها تعزز فقدان الوزن. 

نودلز الكوسة 

الكوسة غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة الأخرى. حسب إحدى الدراسات، يحتوي كوب واحد من الكوسة المطبوخة على 17 سعرًا حراريًا فقط، وأقل من 1 جرام من الدهون.

إنه مصدر غني بفيتامين A و C و K وأيضًا مصدر محتمل للبوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك.

إنه غني بالماء والألياف اللذان يعززان الهضم ويساعدان على تجنب اضطرابات الأمعاء، تحافظ الألياف والبوتاسيوم والكاروتينات الموجودة في الكوسة على ضغط الدم والكوليسترول تحت السيطرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، واخيرًا محتوى الماء والألياف يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويعزز فقدان الوزن. 

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مكونات نودلز الكوسة

2 كوسة 

1/2 كوب فلفل حلو مشكل

1 بصلة 

2 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة أوراق كزبرة

1 ملعقة صغيرة سمسم محمص

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

¼ ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل نودلز الكوسة

1-  باستخدام مقشرة أو لولبية صنع نودلز الكوسة.

2- بعد ذلك ، سخني مقلاة وأضيفي الزيت والثوم والبصل واقليهم لمدة 30 ثانية. 

3- أضف الآن الحلزونات من الفلفل الحلو.

4- اقليهم معًا لمدة دقيقتين على نار منخفضة.

5- بعد ذلك يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون وبذور السمسم المحمص.

6-  قدميها ساخنة مع مقبلات من أوراق الكزبرة أو الكزبرة.

 

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