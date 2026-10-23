حارس تشيلسي يغيب عن الفريق لعدة أسابيع

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، غياب حارسه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، عن البلوز، لعدة أسابيع، بعد خضوعه لجراحة بسبب كسر في الفك، مما يعني غيابه عن مواجهة توتنهام هوتسبير.

وكان مارتينيز قد أصيب خلال فوز تشيلسي 2-صفر على إيفرتون يوم السبت الماضي ونُقل إلى المستشفى عقب اصطدامه بالمدافع جاراد برانثوايت.

وقال ألونسو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "حالته تتحسن بعد خضوعه للجراحة. ما زلنا بحاجة إلى الانتظار، سيغيب لبضعة أسابيع. ونأمل أن تكون المدة أقصر لا أطول".

حارس بديل

ومن المتوقع أن يبدأ مايك بندرز أساسيا أمام توتنهام.

وأضاف: "إنه جاهز، لقد تدرب جيدا وشارك في مباراتين في الكأس أظهر خلالهما مستواه الجيد، وعندما دخل الملعب في مباراة إيفرتون، أظهر في غضون دقائق قليلة شخصيته وموهبته".

وأوضح مدرب تشيلسي آخر مستجدات حالة الثنائي مالو جوستو وبيب تشافاريا، اللذين غابا عن فوز الفريق في مطلع الأسبوع بسبب المرض والإصابة على التوالي.

واختتم: "مالو جوستو بخير، بيب تشافاريا شارك لجزء في التدريبات لكنه لم يتمكن من المشاركة".