التموين: ضخ يومي للسلع بنسب وتخفيضات كبيرة في 40 ألف منفذ

تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسي شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) حول نسب صرف السلع التموينية علي بطاقة الدعم .
وأفاد التقرير بوصول نسب الصرف إلي الــ 30 %، وأشار إلي توافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلي حوالي 1500 مخزن وأن هناك ضخ يومي من السلع الإستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها الي 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 آلاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى التي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
وأكد التقرير الوارد من شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ) إلي توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلي جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الاخري بتخفيضات تصل إلي حوالي 30%.
وأشار إلي أن توجيهات وزير التموين إلي رؤساء الشركات هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا، وأشار إلي أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.