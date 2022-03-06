التموين: ضخ يومي للسلع بنسب وتخفيضات كبيرة في 40 ألف منفذ

تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسي شركتي الجملة ( العامة – ‏المصرية ) حول نسب صرف السلع التموينية علي بطاقة الدعم .

وأفاد التقرير بوصول ‏نسب الصرف إلي الــ 30 %، وأشار إلي توافر 27 سلعة ‏بمخازن الشركتين والتي تصل إلي حوالي 1500 مخزن وأن هناك ضخ يومي من السلع الإستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها الي 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 ‏آلاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى التي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.

وأكد التقرير الوارد ‏من شركتي الجملة وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية ‏للمجمعات الاستهلاكية ) إلي توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلي جنب مع ‏‏30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الاخري بتخفيضات تصل إلي حوالي 30%.

وأشار إلي ‏أن توجيهات وزير التموين إلي رؤساء الشركات ‏هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضا، وأشار إلي أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أي لحظة ‏لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة. ‏