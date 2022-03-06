بفستان مطرز .. ميريام فارس تتألق بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت ميريام فارس بإطلالة جذابة مرتدية فستان أزرق بشراشيب مطرز بالفضي، مما زاد من جاذبيتها وأناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان التي تبرز ملامحها وأنوثتها، كما ظهرت بخصلات الشعر البني الذي تميل إليه وتفضل الظهور به.



تحرص النجمة اللبنانية ميريام فارس على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة وتناسب جمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها، التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

يذكر أن آخر، أعمال ميريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

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