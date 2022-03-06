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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات و أسعار بورش 718 موديل 2022 في السعودية

بورش 718 موديل 2022
بورش 718 موديل 2022

أعلن وكيل بورش داخل المملكة العربية السعودية ، عن طرح وتوافر طراز 718 موديل 2022 الجديد ، والتى تعتبر نسخة رياضية تأتي بنسخ بوكستر المكشوفة وكايمن الكوبيه، تتوفر بثلاث خيارات للمحرك مع الدفع الخلفي وناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي .

بورش 718 موديل 2022

وأوضحت شركة ساماكو للسيارات وكيل بورش داخل المملكة العربية السعودية ، ان التصميم الخارجي والداخلي للسيارة طراز 718 موديل 2022 الجديد يركز على منحها أداء رياضي خالص، كما جهزت بأفضل تكنولوجيا الراحة.

بورش 718 موديل 2022

تأتي بورش 718 موديل 2022 الجديد بخيارات المحركات التالية مع ناقل حركة يدوي أساسي أو أوتوماتيك متوفر، وكلاهما مع نظام دفع خلفي. مع العلم أن أرقام التسارع واستهلاك الوقود أدناه تختلف مع ناقل الحركة الأوتوماتيك، وهي لنسخ الكشف التي تختلف عن الكوبيه بشكل طفيف.

 

- محرك 4 أسطوانات يولد قوة 300 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر. حينها تتسارع بورش 718 من 0 – 100 كم/س في 5.1 ثانية وتصل سرعة قصوى 275 كم/س، وتتمتع بكفاءة استهلاك وقود 8.4 كم/لتر.

بورش 718 موديل 2022

- محرك 4 أسطوانات يولد قوة 350 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر. حينها تتسارع بورش 718 من 0 – 100 كم/س في 4.6 ثانية وتصل سرعة قصوى 285 كم/س، وتتمتع بكفاءة استهلاك وقود 7.7 كم/لتر.

 

- محرك 6 أسطوانات يولد قوة 400 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر مع ناقل الحركة اليدوي 430 نيوتن متر مع الناقل الأوتوماتيكي. حينها تتسارع بورش 718 من 0 – 100 كم/س في 4.5 ثانية وتصل سرعة قصوى 293 كم/س، وتتمتع بكفاءة استهلاك وقود 6.8 كم/لتر.

بورش 718 موديل 2022

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة بورش 718 موديل 2022 الجديد بجسم منخفض وعريضة، ويعتلي المقدمة ملامح تراثية محدثة تظهر من خلال المصابيح البيضاوية والتصميم الديناميكي لغطاء المحرك مع الحواف الديناميكية الممتدة بشكل انسيابي إلى الجانب، يعزز الشعور بعرض السيارة فتحات الهواء الكبيرة في طرازت GTS، كما تتميز بشفرات سوداء وجناح أمامي. تتميز من الجانب بعجلات مقاس 20 بوصة باللون الرمادي التيتانيوم، وفي طرازات GTS بلون أسود ساتان، كما تجد فتحات التهوية الجانبية الكبيرة المخصصة لإدخال هواء مبرد إلى المحرك وإنتاج قوة دفع. ومن الخلف تعبر عن الأداء الرياضي الأمثل مع تصميم الجناح المدمج وشريط الإضاءة واللمسة الداكنة بالمصابيح ذات التأثير ثلاثي الأبعاد المسطح.

 

تضمن التجهيزات أن جميع مصابيح الإضاءة الخارجية بتقنية LED، والمرايا الخارجية الخارجية كهربائية، والزجاج الأمامي عازل لحرارة، بينما يدعم الزجاج الخلفية التدفئة، ويتميز الشاسيه بخفة الوزن، والجناح الخلفي نشط تلقائيا، وتحصل على سقف قماش في النسخة المكشوفة، ومقاس جنوط العجلات يختلف حسب الفئة 18 أو 19 أو 20 بوصة. ويمكن أن نعبر عن حجم السيارة بالأرقام التالية:

بورش 718 موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة بورش 718 موديل 2022 الجديد بطول: 4,391 مم ، و عرض: 1,801 مم ، و ارتفاع: 1,295 مم (كوبيه) 1,273 مم (مكشوفة) ، و طول قاعدة العجلات: 2,475 مم ، و وزن السيارة فارغة (بوكستر GTS 4.0 25 Years): 1410 كجم

 

أما المقصورة الداخلية للسيارة بورش 718 موديل 2022 الجديد، فتاتى بتصميم يركز على السائق وتحسين الأداء الرياضي، ما يحسن من استجابة السيارة، فقد تم التخلي عن عناصر التشتيت وإضافة ووضع عناصر التحكم في متناول السائق، وجعلت لوحة العدادات بوضع أفقي، في حين أن تصميم الكونسول يقصر المسافة بين عجلة القيادة وذراع ناقل الحركة، مع وضع الأزرار بترتيب منسق. وتعمل عجلة القيادة الرياضية الاختيارية الأصغر، المستوحاة من 918 سبايدر، على تعزيز الشعور الرياضي.

بورش 718 موديل 2022

تأتي المقاعد مكسوة بجلد نابا بتصميم رياضي مع دعم التعديل الكهربائي، وتنتشر في المقصورة تطعيمات من الألمنيوم، ويمكن التحكم في درجة حرارة المقصورة من مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فلتر نشط لتقنية الكربون، وتوجد شاشة تتوسط لوحة القيادة للمعلومات والترفيه تعمل باللمس وتأتي بمقاس 7 بوصة، مع نظام ملاحة، في حين أن لوحة العدادات تضمن 3 دوائر بما فيها شاشة ملونة مدمجة مقاس 4.6 بوصة، ويتوفر لنظام الصوت عدة خيارات من بورميستر أو بوز مع العلم أو باقة الصوت التي تأتي مع 6 سماعات بقوة 110 واط في المكشوفة و من 8 سماعات بقوة 150 واط في الكوبيه.

 

وتضم السيارة بورش 718 موديل 2022 الجديد ، عدد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، من بينها 6 وسائد هوائية ، و فرامل مانعة للانغلاق ، و مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ، و حساسات أمامية وخلفية لمساعدة الركن ، و كاميرا الرؤية الخلفية ، و نظام تنبيه ضد السرقة ، و التحكم في المسافة الأمامية متوفر ، و مساعد تغيير المسار متوفر .

بورش 718 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة بورش 718 موديل 2022 الجديد

- فئة كايمن بسعر 259,790 ريال سعودي 

- فئة بوكستر بسعر 275,748 ريال سعودي 

- فئة كايمن S  بسعر 305,015 ريال سعودي 

- فئة بوكستر S بسعر  320,962 ريال سعودي 

- فئة كايمن GTS 4.0 بسعر  371,210 ريال سعودي 

- فئة بوكستر GTS 4.0 بسعر  387,151 ريال سعودي 

- فئة بوكستر 25 Years  بسعر 414,157 ريال سعودي 

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