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سيارات

حسين مصطفى: استراتيجية صناعة السيارات الجديدة خطوة جيدة لجذب الاستثمارات والتوطين

حسين مصطفي المدير
حسين مصطفي المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارت

قال اللواء حسين مصطفي المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن استعداد الحكومة لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات ، خطوة قيمة فى اتجاه تنميط صناعة السيارات فى مصر ، بغرض جعلها مركزا إقليميا لهذه الصناعة والصناعات المغذية لها للمنافسة الدولية عن طريق الإنتاج الكمى والجودة العالية .

 

 وأضاف مصطفي فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن استراتيجية الدولة الجديدة تهدف الى جذب الاستثمارات المباشرة لصناعة السيارات والصناعات المغذية ، أى تاتى الشركات العالمية الأم من العالم أجمع لكى تجعل مصر مركزا للتصنيع والتصدير إلى دول المنطقة.

 

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تنمية الصادارات ، حيث أنه لا توجد صناعة ناجحة للاستهلاك المحلى فقط ، فالصناعة الناجحة تكون بالتوجه إلى التصدير ، وتهدف إلى تطوير السوق المحلى ليكون منافسا فى الداخل ويطور نفسه للتصدير إلى الخارج  ، كما أن هذه الاستراتيجية تعمل على زيادة القيمة المضافة ،  تعميق التصنيع المحلى ودفع المصانع للإنتاج الكمى. 

وأوضح مصطفي ، ان الجديد فى هذه الاستراتيجية ، انها تتحدث عن فرص الاستثمار فى الخدمات الهندسية والبنية التحتية المطلوبة فى توطين صناعة السيارات الكهربائية 

وتابع المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات ، أن كل هذه الاجتماعات تعتبر دائرة متكاملة ، والدليل على ذلك الكم الكبير من المتواجدين ، لأن هناك تداخل ، ومن الممكن أن تقدم كل وزارة وهيئة أفكارا من أجل خدمة ونجاح تلك الاستراتيجية وتحقيق الهدف النهائى وهو التنمية .

 

وأكد مصطفي ، أن هذه الاستراتيجية كنا نتحدث عنها منذ سنوات طويلة وتم تقديم نسخ عديدة من وزارة الصناعة ومن جهات أخرى ، قامت بتقديم بعض النماذج لهذه الاستراتيجية ، كانت أخرها التى تم رفضها منذ سنوات قليلة من قطاعات السيارات فى مجلس النواب ، لأنها كانت تحتوى على بعض المؤثرات السلبية على سوق السيارات من ناحية الشروط التى تحتمل تستحق حوافز التصنيع وحوافز التخفيضات الجمركية ، وذلك فى موضوعات التصدير 

 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، يوم الثلاثاء الماضى لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات،  بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير عمر أبو عيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد فكرى، نائب رئيس الرابطة الافريقية لتصنيع السيارات، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، فى مستهل الاجتماع، إلى أن اللقاء يستهدف التوافق على برنامج تطوير صناعة السيارات فى مصر، مؤكداً على أهمية وجود استراتيجية واضحة لهذه الصناعة المهمة، والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها، سعياً لدعمها والتوسع فيها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى ضرورة مواكبة مع ما يحدث من تقدم متسارع فى تلك الصناعة، وخاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية.

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