محمد ممدوح ناعيا إياد داود: حقك عليا لو كنت قصرت معاك

نعى الفنان محمد ممدوح، صديقه الفنان والإعلامي إياد داوود، الذي رحل عن عالمنا السبت السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ونشر محمد ممدوح، صورة للراحل عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلا:"اقروا الفاتحة أرجوكم لإياد وادعوا له بالرحمة ... حقك عليا لو كنت قصرت معاك من غير ما أحس يا دوود".

إياد داوود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال التليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.