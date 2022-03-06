رسالة رومانسية.. رمضان صبحى يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

حرص رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، علي الاحتفال بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامي عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"



ونشر رمضان صبحي صورة جمعته بزوجته وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي" وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



ويعتبر رمضان صبحي، من أفضل وأبرز المواهب في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، نظراً لصعودة للفريق الأول بالنادي الأول وهو بعمر 17 عاما فقط.



وكان ينتظر الجميع أن يكون رمضان صبحي خليفة النجوم الكبار في النادي الأهلي وشارك مع الفريق الأول منذ عام 2014 حتى 2016 ليطلب خوض تجربة الاحتراف الخارجي بالدوري الإنجليزي.



وفي سبتمبر 2020 فاجأ رمضان صبحي الجميع وقرر الرحيل إلى صفوف بيراميدز وعدم التجديد للنادي الأهلي، ولكن حتى الآن لم يظهر بالمستوى المطلوب منه ولم يحصل على أي لقب مع الفريق السماوي.

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