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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين للبحث عن خالته المفقودة

بين الناس
بين الناس

ارسل القارئ طارق زاتونة، رسالة يستغيث فيها بموقع صدي البلد لمساعدته في البحث عن خالته المفقودة.

وقال طارق زاتونة في استغاثته: "خالتي عزيزة عبد الفتاح متغيبة منذ يومين وكانت ترتدي عباية خضراء وطرحة بني وسمعها ونطقها ثقيل.. ارجو التواصل من جانب من يجدها على رقم ٠١٢٨٠٧٥٠٧١٩.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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إستغاثة لأحد الأشخاص بين الناس متغيبة موقع صدى البلد خدمة المواطن المتابعة المستمرة

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