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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين: 10% زيادة في صادرات الأجهزة المنزلية خلال 2021

الصين
الصين

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين نمواً مطرداً في صادرات الأجهزة المنزلية الصينية في العام الماضي 2021.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين أن البلاد صدّرت أكثر من 3.87 مليار مجموعة من منتجات الأجهزة المنزلية العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.1 بالمائة على أساس سنوي، فيما زادت القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 22.3 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 98.72 مليار دولار أمريكي.

وخلال الفترة المذكورة، بلغ حجم إنتاج مكيفات الهواء والغسّالات 218.36 مليون وحدة و86.19 مليون وحدة على الترتيب، بزيادة 9.4 بالمئة و 9.5 بالمائة على أساس سنوي بحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين

عائدات صناعة الأجهزة المنزلية

وقفزت عائدات صناعة الأجهزة المنزلية في الصين بنسبة 18.9 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.39 تريليون يوان (حوالي 219.6 مليار دولار أمريكي) في الأشهر العشرة الأولى من العام 2021، بينما بلغ إجمالي أرباح القطاع 93.62 مليار يوان، بزيادة 1.8 بالمائة على أساس سنوي.

الصين الأجهزة المنزلية صادرات الأجهزة المنزلية الصينية الغسالات يوان

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