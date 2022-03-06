بفستان جذاب.. سارة ناجي تلفت الأنظار بالأحمر الناري

نشرت الفنانة سارة ناجي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سارة ناجي، في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان قطيفة عاري الكتفين ومكشوف الظهر بالاحمر الناري، واعتمدت على الماكياج الصاخب الذي أبرز جمالها، وتركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها.

وتعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً، بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مي عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد من النجوم، والمسلسل تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.

وتقدم سارة شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذات أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظ والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، وتحدث بينهما مفارقات مثيرة .

مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد الفنون المسرحية.