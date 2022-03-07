للاعتزال بقميص النادي.. الزمالك يقرر التجديد لحازم إمام | تفاصيل

أعلن الكابتن أحمد حسن ، ان نادى الزمالك قرر بشكل نهائي التجديد لحازم إمام تقديرا لجهوده مع النادي ومسيرته الطويلة .

وكتب أحمد حسن عبر صفحتة بموقع فيسبوك: “ خاص.. الزمالك يقرر بشكل نهائي التجديد لحازم إمام تقديرا لجهوده مع النادي ومسيرته الطويلة والإعتزال بقيص النادي ”.

و أعلن رئيس نادي الزمالك موافقة كل من طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي والإيفواري رزاق سيسيه ومحمد أبوجبل وحازم إمام وعمر السعيد لاعبي الفريق على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية .

وتنتهي عقود هؤلاء اللاعبين بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي فريق.

وفي سياق آخر وجهت زوجة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، رسالة خاصة للجماهير المصرية، قبل التوجه إلى مصر رفقة زوجها الذي تعاقد معه نادي الزمالك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.