محمد هانى يشارك ينشر صورا له من مبارة المريخ.. والجمهور: عالمي

نشر محمد هانى ، لاعب النادى الاهلى ، عدة صور له من مبارة الفريق أمس أمام المريخ السوداني ، المؤجلة من منافسات الجولة الأولي بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

مستواك بقي عالمي - ربنا يحميك ودائما - استمر يااهانى و نركز ع الدفاع شويه.

كان فريق الأهلي قد حقق الفوز أمس أمام المريخ السوداني في مباراة دور المجموعات ب دوري ابطال افريقيا بثلاثية مقابل هدفين علي ملعب استاد السلام.

أحرز ثلاثية المارد الأحمر محمد شريف هدفين وعمرو السولية هدفا فيما سجل النيجيري ايدجوماريجو الهدف الأول واضاف السماني سعد الدين ثاني أهداف المريخ السوداني فى شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

وسجل محمد شريف هدفين فى شباك الفريق السوداني ليدخل ضمن قائمة لاعبو الاهلى الأكثر تهديفا وصناعة الأسيست خلال الموسم الجارى فى كافة المسابقات.