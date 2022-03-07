بمناسبة قدوم شهر رمضان .. التموين: وفرة في السلع الغذائية بأسعار عادلة

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، إن بمناسبة قدوم شهر رمضان، فهناك وفرة في السلع الغذائية داخل الأسواق، بأسعار عادلة، معقباً: "المواطن لا يجب أن يشتري منتجات كثيرة، بل يشتري احتياجاته اسبوعياً".

وأضاف متى بشاي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "الناس لما تشتري سلع على قدها مش هتحس بالزيادة في الأسعار، ولكن اللي بيحصل إن المواطنين بيشتروا بالكمية وده غلط كبير يجب توعية المواطنينه به".

ونوه رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أن إن أسعار المنتجات المستوردة زادت في مصر بسبب زيادتها في بلد المنشأ لهذه المنتجات، بالإَضافة إلى شروط الاستيراد الجديدة، وزيادة قيمة الشحن لكافة البضائع ضمن تداعيات كورونا، معقباً: "كل ده بيصب على المنتج والمستهلك".