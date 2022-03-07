حكيم يشارك جمهوره بـ صورة له من سويسرا .. شاهد

نشر المطرب حكيم، صورة له من سويسرا ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق حكيم قائلا “ مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح. صباح الهنا من سويسرا ”.

وطرح حكيم، مؤخرًا، أحدث أغانيه بعنوان «كله راح»، على طريقة الفيديو Lyrics، عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ويشكل النجم حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله.