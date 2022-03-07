أوكرانيا تقيد صادرات القمح والذرة وزيت دوار الشمس إلى العالم

أفادت وكالة "إنترفاكس يوكرين" للأنباء، أن الحكومة الأوكرانية قررت، أمس الأحد، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

ونص القرار على أنه سيحتاج التجار إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض.

وقالت أوكرانيا، أكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم أيضا، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22.

وأوقفت أوكرانيا في وقت سابق، أمس الأحد، تصدير العديد من السلع الزراعية في مواجهة الحرب الروسية. وعلقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.

وقالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المختلفة في موسم 2021/22 حتى 23 فبراير.

وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 32 في المئة عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.