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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. رسالة هامة من طارق شوقي للطلاب ومخزون القمح يكفي لنهاية العام

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

التموين: زيادة احتياطي السلع الرئيسية إلى 14 شهرا
قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم توفير السلع بالكامل في منافذ البيع، حيث وصلت نسب صرف السلع التموينية إلى 30% عن شهر مارس.

 

وزير التعليم: رابعة وخامسة ابتدائي لهما نفس وضع المنهج والمنصات والشكل العام..فيديو
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طبيعة امتحانات الصف الخامس الابتدائي العام المقبل.
 


ابتعدوا عن هذا السؤال... رسالة هامة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة.. فيديو
تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
 

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بنظام أسئلة عام 2018.. فيديو
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة العودة للنظام القديم للثانوية العامة.
 

أمريكا: أعطينا بولندا الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بالطائرات الحربية
أفادت إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، من دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا.
 

مواطن: ابني مستخسر فيا 10 جنيهات آكل وأشرب بيها.. فيديو
رصد برنامج تفاصيل أغرب وأصعب خلاف بين أب وابنه، وواجهت الإعلامية نهال طايل الأب بما قاله ابنه، الذى يريد من والده التنازل عن النفقة.
 

أشرف زكي عن فرض ضريبة القيمة المضافة على الفنانين: ليه الإرهاب ده
قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانين مطالبين بدفع ضريبة قيمة مضافة مقابل الظهور في اللقاءات التلفزيوينة، متابعا أن ضريبة القيمة المضافة على الفنانين والممثلين شيء غير طبيعي.
 

الوزراء: مخزون القمح يكفي لنهاية العام وسنقف أمام المتلاعبين بالأسعار
أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتدخل بما لديها من مخزون  استراتيجي من السلع لزيادة عرض السلع في الأسواق وعدم رفع الأسعار، قائلا "لدينا مخزون استراتيجي من بعض السلع يكفينا 6 أشهر قادمة ونضع في الاعتبار احتياجات شهر رمضان".

 

متحدث الوزراء: إيقاف بطاقات تموين المتعدين على الأراضي الزراعة فور الإبلاغ بأسمائهم
أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحالات الـ485 التي رصد تعديها على الأراضي الزراعية ستعاقب من خلال إيقاف الدعم عنهم للتعدي على الأراضي الزراعية، وهي بعض الإجراءات الإدارية، ومن هذه العقوبات إيقاف كل أشكال الدعم سواء سلع تموينية أو خبز أو دعم متعلق بالأسمدة.
 

أحمد موسى: روسيا تمتلك 49 تريليون متر مكعب احتياطى من الغاز
قال الإعلامي أحمد موسي، إن  روسيا تمتلك احتياطى من الغاز يصل إلى 49 تريليون متر مكعب من الغاز.

 

مستشار رئيس الجمهورية: مصر لم تتأثر كثيرا بجائحة كورونا
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن العالم مرتبك بسبب فيروس كورونا، أو المعارك الحربية والمشاكل الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى وجود نظرة سياسية رفيعة تعمل، بقدر المستطاع، على توفير الغذاء والملبس والمسكن والصحة.
 

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