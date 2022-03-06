مواطن: ابني مستخسر فيا 10 جنيهات آكل وأشرب بيها.. فيديو

رصد برنامج تفاصيل أغرب وأصعب خلاف بين أب وابنه، وواجهت الإعلامية نهال طايل الأب بما قاله ابنه، الذى يريد من والده التنازل عن النفقة.

وخلال البرنامج "المذاع عبر قناة "صدى البلد 2 "، قال الأب ويدعى أحمد، أنه يعانى من الكثير من الأمراض، حيث يعاني من انفصال شبكى فى عينيه، ويحتاج إلى عملية فى القلب، كما يعانى من السكر.

10 جنيهات

وأضاف الأب: “ابنى مستخسر يدفع عشانى 10 جنيهات كل يوم آكل وأشرب بيها.. هل يصح أن يتهرب ابن من دفع نفقة لوالده، الذى أفنى عمره لتربيته؟”.

وأكد الأب، أن ابنه سلامة قام برفع قضية عليه، وتسبب فى سجنه لمدة 30 يوما، رغم أنه كافح فى تربيته وساعده فى السفر للخارج.

وكان الابن سلامة، طالب أبيه بالتنازل عن النفقة التى يدفعها إليه شهريا، لعدم مقدرته فى الاستمرار على دفعها.