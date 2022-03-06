التموين: زيادة احتياطي السلع الرئيسية إلى 14 شهرا

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم توفير السلع بالكامل في منافذ البيع، حيث وصلت نسب صرف السلع التموينية إلى 30% عن شهر مارس.

وأضاف عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أنه تم الاستعداد لشهر رمضان منذ 3 أشهر، ورصد المخزون الاستراتيجي للسلع، فقد ضخت القيادة السياسية حوالي 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لزيادة المصانع والمخزون الاستراتيجي للسلع.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم زيادة احتياطي استراتيجي السلع الرئيسية لتصل إلى 14 شهرا، مؤكداً على جهود الدولة المصرية في تخطي أزمة جائحة كورونا، والعمل على توفر السلع الغذائية للمواطنين.

وأشار عبد المنعم إلى جهود الوزارة في المتابعة من خلال إرسال حملات لـ التفتيش على المحال ومنافذ البيع للسلع الغذائية، بالإضافة إلى مطابقة الأسعار والتأكد من عدم غلائها على المواطنين.