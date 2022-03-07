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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم: دمج اختبارات فبراير ومارس لـ رابعة ابتدائي.. و15 سؤالًا لكل مادة

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

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ونص الكتاب الدوري، على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأشار إلى أن تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

ويسرى الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.

جدول اختبارات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية العام
جدول اختبارات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية العام
جدول اختبارات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية العام
جدول اختبارات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية العام
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي شهري فبراير ومارس نهاية الفصل الدراسي الثاني الكتاب الدورى

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