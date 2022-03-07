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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة مبابي وشكوك حول مشاركته مع باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

مبابي
مبابي

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، تعرض كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للإصابة، قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، فإن مبابي تعرض لالتحام قوي في التدريبات من قبل أحد زملائه، وتعرض لإصابة.

وأشارت الشبكة، إلى أن مبابي سيخضع لفحوصات لتحديد حجم إصابته، حيث أن مشاركته أمام ريال مدريد غير مؤكدة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد في إسبانيا، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن مبابي قاد باريس سان جيرمان للانتصار على ريال مدريد بهدف نظيف سجله بنفسه في مباراة الذهاب.

وكان مبابي قريبًا من الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي، إلا أن ناديه باريس سان جيرمان رفض رحيله.

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