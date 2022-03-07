تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل فهى مذاقها شهى ولذيذ ومكوناتها بسيطة وفى متناول الجميع.

وتعد طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل حيث أنها من أكثر الوصفات الشهية للمسقعة ويحبها الأطفال والكبار ولكن هناك بعض الأسرار لطريقة تحضيرها فى المنزل والتى ترغب النساء فى تعلمها.

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل لأنها من الأكلات الاقتصادية التى لا تحتاج لا ستخدام كمية كبيرة من اللحمة فيمكن أن يتم إعدادها بأقل من ربع كيلو من اللحمة والمفرومة ويتم طهيها مع باقى مكونات المسقعة والبشاميل ويصبح لدى المرأة وجبة كبيرة تكفى كل أفراد الأسرة بتكلفة قليلة ومذاق طيب.

ويمكن لجميع النساء حتى المبتدئات تعلم طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل فى المنزل بسهولة لكسر روتين الأطباق التقليدية المقدمة على السفرة وفى نفس الوقت توفير الميزانية وإبهار الأسرة والضيف بطبق شهى من أطباق المطاعم.

نقدم لكم طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل

باذنجان

طماطم مفرومة

بصل

ثوم

زيت

جزر

لحم مفروم

بهارات

زبدة

ملح

فلفل أسود

دقيق

اعشاب

لبن

كريمة لباني



طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل

* قطعي الباذنجان حلقات وضعي القليل من الملح واقلى الباذنجان في زيت غزير ساخن ثم افرمي البصل والثوم والجزر وشوحيهم مع الزعتر المفروم فى الزيت على نار هادئة.

* ضيفي اللحمة على الخليط السابق حتى يتم تعصيجها جيدا وضيفي لها ملح وفلفل وبهارات ثم تضاف الطماطم المفرومة وتترك حتى تتشربها.

* ضعي دقيق مع زبدة بنفس الكمية على النار وقلبيهم جيدا حتى تذوب الزبدة ثم اللبن ونستمر في التقليب مع اضافة الكريمة اللباني ثم يرفع عن النار بعد ان يصبح قوامه اكثر سمكا.

*ضعي جزء من خليط اللحمة في طاجن ثم ضعي حلقات الباذنجان ثم باقي خليط اللحمة المفرومة ثم ضعي صوص البشاميل على الوجه ويدخل الطاجن فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم تقدم المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل على السفرة.