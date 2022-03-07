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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال مشروع الممشى السياحي فى مركز بلاط بالوادي الجديد ..صور

الممشي السياحي
الممشي السياحي

أعلن المهندس  جهاد المتولي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أن رئاسة المركز بصدد الإنتهاء من كافة الأعمال بمشروع إقامة الممشي السياحي بمركز بلاط والذي تم إنشاءه بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح المتولي أن الممشي تم انشاؤه  ليكون متنفس طبيعي للمواطنين مرفق بكافة الخدمات ويوفر فرص حقيقية لشباب المركز بإقامة عدد من الأنشطة التجارية والترفيهية عليه مثل الاكشاك وغيره من الخدمات.

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وأضاف "المتولي " أن الممشي يبلغ طوله 160م وبعرض 8 م بتكلفة مالية 280 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات تحسين البيئة بالخطة الاستثمارية للتنمية المحلية  للمركز تنفذ في مشروعات الكهرباء والطرق والنقل وتدعيم الوحدات المحلية وتحسين البيئة.

الممشي السياحي ببلاط (1)
الممشي السياحي ببلاط (1)
الممشي السياحي ببلاط (2)
الممشي السياحي ببلاط (2)
الممشي السياحي ببلاط (3)
الممشي السياحي ببلاط (3)
الممشي السياحي ببلاط (4)
الممشي السياحي ببلاط (4)
الممشي السياحي ببلاط (5)
الممشي السياحي ببلاط (5)
الممشي السياحي ببلاط (6)
الممشي السياحي ببلاط (6)
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