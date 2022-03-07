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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مع قرب حلول رمضان 2022.. أسعار وأنواع البلح في سوق الساحل

صدى البلد

مع اقتراب شهر رمضان ، تظهر بعض العادات والأساسيات التي لا غني عنها ، ومنها كوب التمر الذي يعد شيئا أساسيا علي المائدة الرمضانية، والإفطار عليه في رمضان سُنّة نبوية، والحكمة منها تعويض الجسم عن نقص السكريات والطاقة في الجسم، وتوفير طعام سهل وسريع الهضم والامتصاص لمعدة الصائم المتعبة.

ورصدت عدسة صدي البلد ، أسعار البلح بسوق الساحل ، والذي يعد أكبر وأرخص سوق للبلح بالقاهرة والذي يبدأ العمل قبل شهر من شهر رمضان الكريم.

في البداية، يقول محمد هاشم تاجر غلال، بسوق الساحل يبدأ سعر البلح الشعبي هذا العام من 7 جنيهات ليصل الي 12 جنيه ، والبلح الوسط من 15 جنيه ليصل الي 25 جنيه ، والانواع الفاخرة مثل المركابي والبرتموته تصل الي 30 جنيه للكيلو .

وأوضح هاشم، أن أسعار البلح يرتفع تدريجيا حسب النوع والجودة، ويعد البلح المصري أكثر السلع مبيعا ، مع اقتراب الشهر الكريم ، ولهذا فتتعدد أنواعه وأصنافه وأسعاره وأحجامه ، وضمت قائمة البلح  هذا العام كل من البلح الرطب، وبلح شامية وبلح مركابى، وابريمى، وبلح أبيض غزال، وبلح عينات وبلح البان وبلح وردة تراوح، وبلح برتموتة والبلح الأسوانى، سكوتى وبلح جنديلة.

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