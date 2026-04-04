قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق حملة توعية بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد لترشيد استهلاك الطاقة

وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنطلق حملة "وفرها… تنورها" هذا الأسبوع بالجامعات والمعاهد، لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، في إطار تعزيز جهود الدولة لمواجهة الأزمة العالمية الحالية للطاقة. 

وتأتي هذه الحملة استكمالاً، لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل دور الجامعات والمعاهد في ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، من خلال عدة إجراءات تنفيذية تشمل ترشيد الوقود المستخدم في وسائل النقل بالجامعات، واستخدام لمبات الإنارة الموفرة للطاقة، واستخدام وحدات الطاقة الشمسية مع زيادة عددها خلال الفترة القادمة، مع مراعاة اتخاذ إجراءات منضبطة وترشيدية لاستخدام الإضاءة في المدرجات والقاعات الدراسية.

وأكد الوزير أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مشددا على استمرار متابعة تنفيذ الحملة وقياس أثرها داخل الجامعات والمعاهد، بما يضمن تحقيق أهدافها واستدامة نتائجها.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة التوعية بالجامعات والمعاهد تستهدف تفعيل دور الشباب الجامعي في ترشيد استهلاك الطاقة بالجامعات والمنازل، حيث تسهم توعية الطلاب في تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي للطاقة لدى أسرهم، من خلال تأثيرهم الإيجابي في نقل رسائل التوعية إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي وأماكن تجمعاتهم وممارسة أنشطتهم المختلفة، وكذلك نقل  تأثير حملة التوعية إلى فئات الرأي العام المصري المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملة تعتمد على دور الشباب الجامعي باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال ترسيخ ممارسات الاستخدام الرشيد داخل الحرم الجامعي، وتشجيعهم على نقل هذه السلوكيات إلى أسرهم، فضلًا عن الإسهام في نشر ثقافة كفاءة الطاقة بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحملة تتضمن تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية داخل الجامعات، تشمل تنظيم ندوات تثقيفية، وإطلاق مسابقات طلابية تشجع على الابتكار في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تطبيق ممارسات عملية لترشيد الاستهلاك داخل الحرم الجامعي.

وأكد أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي قد أعدّت مجموعة من الفيديوهات التوعوية والمواد البصرية (إنفوجرافات)، تمهيدًا لإطلاق حملة نشر رقمية موسعة عبر المنصات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التعاون والتنسيق الكامل مع إدارات الإعلام بالجامعات لنشر المحتوى على الصفحات الرسمية للكليات والجامعات، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن معهد إعداد القادة، برئاسة الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، سيقوم بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد بهدف دعم مشاركة الطلاب في الحملة، وتعزيز وعيهم بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالاستخدام الأمثل للموارد.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

